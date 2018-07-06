В Саудовской Аравии – новые аресты по делу о коррупции

Власти Саудовской Аравии произвели новые аресты по масштабному антикоррупционному делу.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, которое, впрочем, не называет имен новых подозреваемых.

Сейчас в заключении продолжают оставаться несколько десятков высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, задержанных в «первую волну» арестов.

Часть из них содержится в тюрьмах, часть – во дворцах, которые им запрещено покидать. В частности, среди задержанных – принц Турки бен Абдалла, сын бывшего короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда.

По информации газеты, власти собираются предъявить им обвинения не только в коррупции и растрате государственных средств, но и в терроризме и госизмене.