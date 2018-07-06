Трамп: Мигранты, вон из США

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал конгресс принять закон об иммиграции и прогнать нелегальных мигрантов из страны.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на «Газета.ру».

«Обеспечивающие на границе порядок службы отлично выполняют свою работу, но законы, которым они вынуждены подчиняться, являются безумными. Когда люди с детьми или без них проникают в нашу страну, им надо сказать, чтобы они ушли», - написал Трамп.

По его словам, нелегальных мигрантов необходимо депортировать из США без решения суда.

Он также подчеркнул, что конгрессу США следует принять разумный и обоснованный закон об иммиграции.

Ранее Трамп заявил, что законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».