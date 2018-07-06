Мечты некоторых сбылись: заявление о событиях в Гяндже

Генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместное заявление о покушении на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как уже сообщалось, 3 июля 2018 года родившийся в Гяндже Юнис Сафаров открыл стрельбу по главе Исполнительной власти Гянджи Эльмару Велиеву и сотруднику Главного управления полиции города Гасыму Ашбазову, нанеся им ранения различной степени тяжести.

Как передает Islam.az, cледственными действиями, проведенных в рамках возбужденного по факту уголовного дела, и оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что гражданин России Юнис Сафаров совершил целенаправленный, заранее спланированный теракт. Ю.Сафаров в 2016 году, отправившись в Иран, прожил там в городе Гум восемь месяцев, где за этот срок вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку для участия в боевых действиях на территории Сирии.

В 2017 году он вернулся в Азербайджан, где в июне этого же года для того, чтобы завладеть оружием, напал на сотрудника полиции, находившегося на посту в Гянджинском филиале Kapital bank. Сафаров нанес сотруднику полиции удары тупым предметом по голове и завладел его служебным оружием – пистолетом Макарова. После этого для того, чтобы убить главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева, Ю.Сафаров стал следить за ним с января 2018 года. Подозрительное поведение Ю.Сафарова привлекло внимание сотрудника полиции и тогда Ю.Сафаров открыл по нему огонь из пистолета и ранил его, а затем скрылся с места происшествия.

3 июля Ю.Сафаров подошел к зданию Исполнительной Власти Гянджи и попытался убить главу города Эльмара Велиева и находящегося рядом с ним сотрудника полиции.

Расследование показало, что целью данного террористического акта было создание в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого планировалось убить несколько известных госчиновников, вызвать в стране ажиотаж и хаос, и в конечном счете, силовым путем захватить власть.

От имени «Движения единства мусульман» он записал видеообращение и отправил его своим соратникам в заграницу. В случае, если бы Юнису Сафарову удалось совершить теракт в Гяндже, это видеообращение должно было быть распространено в Азербайджане.

В своем видеобращении Юнис Сафаров произносит речь: «Я убил человека, который оставил без отца детей Тале Багирзаде. Берите пример с меня. Убивайте врагов ислама. Исламское единство должно взять власть в Азербайджане».

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, были задержаны еще три человека, участвовавших в организации этого преступления. Продолжаются меры по выявлению других членов преступной группы.

P.S. Таким образом, «герои», которые всячески пытались придать этому криминальному событию религиозную окраску и выдать это, как деятельность шиитов, достигли своей цели. Правоохранительные услышали их. Теперь остается лишь выяснить: в каких рядах этот человек сражался в Сирии? Если он обучался в Иране, а воевал в рядах ИГИЛ, то следует ожидать нападки радикальных группировок, утверждающих, что ИГИЛ и шииты – одно и то же. Но если высинится, что сражался в рядах «Хезболла» против ИГИЛ, то это будет первый прецедент, когда шиит из Азербайджана воевал в Сирии. Можем поздравить «воинствующих теологов»: не важно, что случится со здешними верующими, главное, они получили тему для разговоров. Теперь смогут быть на повестке дня в FB…

Когда-то у большевиков была такая тактика: чтобы еще более настроить пролетариат против властей, они придумывали для них все большие лишения. Например, криминальные группировки большевиков нападали на инкассаторов, доставляющих зарплату рабочим. Тем самым вызывали недовольство пролетариата. Одной из таких групп руководил Стали. Так, на фоне нынешних событий вспомнилось прошлое…