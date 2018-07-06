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Экс-премьер Пакистана получил 10 лет тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к десяти годам тюремного заключения в рамках дела о коррупции.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом «не соответствующим занимаемой должности» и подал в отставку.

Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).


Опубликовано:6 Июль, 2018  18:16, ]]>Печать]]>
 
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