На военную базу в Афганистане напали во время визита главы минобороны Грузии

Вооруженное нападение на военную базу "Кундуз" было совершено во время визита министра обороны Грузии Левана Изория в Афганистан.

Как передает Islam.az, об этом сообщили в пресс-службе минобороны Грузии.

В момент нападения Изория вместе с представителями Вооруженных сил Германии находился на территории базы. Там он встречался с военными из четвертой механизированной бригады ВС Грузии. Взвод входит в силы быстрого реагирования НАТО и несет службу в Афганистане в рамках миссии "Решительная поддержка" с января текущего года.

"Снаряды упали недалеко от базы. К счастью, никто не пострадал", - сообщили в минобороны.

По данным ведомства, дислоцированный на базе взвод четвертой механизированной бригады ВС Грузии продолжает осуществлять возложенные на него обязанности.