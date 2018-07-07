В Иране казнили восемь членов ИГ, причастных к терактам 2017 года в Тегеране

Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор восьми боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые причастны к атакам 2017 года в Тегеране, сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что группа из четырех человек в женской одежде 7 июня 2017 года открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала пояс со взрывчаткой. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

Революционный суд Ирана 13 мая приговорил восемь боевиков ИГ, причастных к атакам, к смертной казни. Верховный суд Ирана 11 июня подтвердил смертный приговор.