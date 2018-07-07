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Массовый обман правительства США

Мигрантов-резервистов и рекрутов, записавшихся в армию США по спецпрограмме для дальнейшего получения гражданства, начали увольнять.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Associated Press.

Как минимум 40 человек, зачисленных в армию США по спецпрограмме (служба в обмен на гражданство) были уволены.

Теперь их статус не определен, передает Associated Press со ссылкой на иммиграционных адвокатов.

Уволенным, как правило, не объясняли причин увольнения.

Тем, кто настаивал, ответили, что они представляют угрозу безопасности, так как у них есть родственники за границей, или так как минобороны не завершило в отношении них проверку.

Некоторые подали иск против армии.

В Пентагоне не стали комментировать ситуацию из-за «ожидаемого судебного разбирательства».

Для получения гражданства у мигрантов должно быть какое-то официальное признание их службы, – хотя бы несколько дней лагеря подготовки.

Но сроки базового обучения у недавно уволенных были перенесены, и теперь они не могут получить гражданство.

Отмечается, что сейчас около 10 тыс. мигрантов являются участниками программы.


Опубликовано:7 Июль, 2018  12:34, ]]>Печать]]>
 
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