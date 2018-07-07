По Саудовской Аравии выпущена баллистическая ракета

Мятежники из йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что в пятницу запустили баллистическую ракету по «стратегической цели» в саудовской провинции Джизан.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, озвученному в эфире принадлежащего шиитскому движению телеканалу «аль-Масира», баллистическая ракета «Бадр-1» была выпущена по промышленному центру в провинции Джизан.

Саудовское новостное агентство SPA в свою очередь объявило в пятницу вечером «о перехвате ПВО королевства баллистической ракеты, запущенной мятежниками-хуситами».