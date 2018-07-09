Внесены изменения в сроки Хаджа азербайджанцев

Внесены изменения в сроки паломничества азербайджанцев.

Как сообщает İslam.az, в этом году отправление паломников из Азербайджана в Мекку состоится 11, 12, 13, 14 и 15 августа, а возвращение запланировано на 1, 2, 3, 4 и 5 сентября.

Напомним, ранее поездка из Азербайджана в Мекку была запланирована на 14, 15 и 16 августа, возвращение же на 1, 2 и 3 сентября.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Отметим, в этом году стоимость поездки составит 4150 долларов США. Из Азербайджана для совершения Хаджа подали документы 1170 лиц. В отличие от предыдущих лет в этом году паломникам не предлагаются различные пакеты (VIP и относительно недорогие). В связи с произошедшими на Ближнем Востоке событиями в этом году паломники смогут отправиться в Хадж только на самолетах.