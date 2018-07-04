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Имам Али (а): "Если уверен в дружбе собрата по вере, то не придавай особого значения, когда ты навестишь его и когда он нанесет ответный визит".
("Гураруль-хикам", хадис 4087)
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Имам Али (а): "Если уверен в дружбе собрата по вере, то..."
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