В Афганистане за сутки ликвидировали 40 боевиков

По меньшей мере 38 боевиков ликвидированы и 26 получили ранения в ходе операций афганских вооруженных сил в трех северных провинциях страны, передает агентство Khaama Press со ссылкой на представителей лагеря Шахин в провинции Балх.

Ранее сообщалось о ликвидации афганскими силовиками свыше 120 боевиков членов радикального движения "Талибан" и террористической группировки ИГ в ходе девяти операций по зачистке и 89 операций спецназа в разных частях Афганистана, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, операции при поддержке военно-воздушных сил Афганистана проходили в провинциях Балх, Фарьяб и Баглан. Афганские военные также уничтожили несколько транспортных средств, мотоциклов, оружие и боеприпасы боевиков.