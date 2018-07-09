Иран вывезет из Германии €300 млн наличными

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США против Ирана, сообщил немецкий таблоид Bild cо ссылкой на неназванные источники.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что мировые державы не смогут полностью компенсировать потери Ирана, которые Тегеран может понести после того, как США восстановят санкции, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

По информации издания, наличные деньги нужны для того, чтобы "передать их иранским гражданам, которые из-за отсутствия доступа к признанным кредитными картам во время зарубежных поездок переведены на наличные в евро".

Сообщается, что в Европейском иранском коммерческом банке хранится большое количество денег, принадлежащих иранским властям, счетами управляет Немецкий федеральный банк. Планируется, что Бундесбанк снимет 300 миллионов евро и передаст деньги представителям иранских властей. На борту иранского самолета их вывезут из Германии.

Представители немецкого правительства подтвердили наличие подобного плана. "Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало проверку по этому поводу в банке в соответствии с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег", — сообщил источник Bild.

О плане также осведомлены высокопоставленные представители ведомства канцлера, МИД и министерства финансов ФРГ.