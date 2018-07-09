В Саудовской Аравии будут штрафовать за недоеденные блюда

Расточительное отношение к еде в Саудовской Аравии в скором времени может стать серьезным правонарушением. Соответствующий законопроект, как пишет Al Arabiya, сейчас рассматривает Консультативный совет королевства.

Сообщается, что Саудовская Аравия уже не первый год подряд возглавляет список стран с наибольшим объемом пищевых отходов на душу населения. Житель страны в среднем выбрасывает 250 килограмм продуктов, и это при среднем показателе в мире - 115 кг, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Государственной казне такая расточительность обходится в $13 млрд в год. Цель нового закона - воспитать культуру рационального потребления в саудовском обществе.

Согласно документу, клиентов ресторанов будут вынуждать доплачивать от 5% до 20% от счета за недоеденные блюда, если их суммарный вес превысит 1 килограмм. При этом штрафа можно избежать, просто забрав еду с собой.