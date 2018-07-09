Президент Филиппин шокировал верующих заявлением о Боге

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими неоднозначными и скандальными заявлениями, в очередной раз привлек внимание международной общественности.

Как переадет İslam.az со ссылкой на ТАСС, на этот раз он заявил, что готов уйти в отставку, если верующие докажут ему существование Бога.

«Если кто-нибудь из вас, галдящих, скажет, что побывал на небесах, говорил с Богом, видел его лично, и докажет, что Бог существует и все это правда, я сегодня же вечером уйду с поста президента», - цитирует главу государства The Philippine Star.

В то же время Дутерте заявил, что не является атеистом и верит в существование «универсального разума, который контролирует всю Вселенную».

Напомним, среди наиболее известных и эксцентричных заявлений Дутерте – признание в том, что во время избирательных кампаний на пост мэра города Давао он целовал каждую женщину в губы, предложение «убраться к черту» спецдокладчику ООН, раскритиковавшему судебную систему Филиппин, и обещание уйти в отставку, если его об этом попросят представительницы прекрасного пола.