Возбуждено уголовное дело в связи с провокационными призывами в соцсетях

«В ряде средств массовой информации посредством интернет-информационных ресурсов распространяется не соответствующая действительности провокационная информация в связи с целенаправленно спланированным 3 июля 2018 года гражданином Российской Федерации Юнисом Сафаровым террористическим актом в отношении главы Исполнительной Власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова».

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что распространение такого рода информации нацелено на дезориентацию общественного мнения, нарушение общественно-политической стабильности, поддержку терроризма, формирование у граждан недоверия к принимаемым государством мерам. Также в этих сообщениях содержатся открытые призывы к терроризму, насильственному захвату власти и изменению Конституции Азербайджанской Республики:

«По факту публичных призывов к терроризму посредством некоторых профилей в социальных сетях возбуждены уголовные дела по статье 242.2 (публичные призывы к терроризму) УК.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) УК за публичный призыв к насильственному захвату власти или насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики путем организации незаконных акций протеста. Эти уголовные дела для проведения предварительного расследования были направлены в Службу государственной безопасности. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

Наряду с вышеуказанным, несмотря на то, что Генеральная прокуратура дважды официально предупредила должностных лиц, ответственных за размещение данных на сайтах «criminalaz.com» и «bastainfo.com», в связи с нарушением ими 10 статьи закона «О средствах массовой информации» Азербайджанской Республики, они, вновь нарушив закон, 3-6 июля 2018 года в статьях под разными заголовками намеренно распространили ложную информацию с целью воздействия на общественное мнение, нарушения общественно-политической стабильности, формирования недоверия у граждан к реализованным государством мерам. По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений) УК, проведение предварительного расследования поручено прокуратуре города Баку.

В результате проведенного в Генеральной прокуратуре расследования было установлено, что должностные лица веб-сайтов «topxeber.az « и «fia.az», грубо нарушив требования статьи 10 закона Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации», целенаправленно распространяли не опирающиеся на конкретные факты информации «сенсационного» характера, вызывающие путаницу в общественном мнении. В связи с этим руководители этих веб-сайтов были приглашены в Генпрокуратуру. В соответствии с требованиями закона «О прокуратуре» у них потребовали прекратить распространение не проверенных сообщений шокового характера. Им было сделано предупреждение, что если в будущем они продолжат распространять информацию без проведения уточнений с пресс-службами официальных госструктур, тогда в их отношении будут приняты серьезные меры в соответствии с законодательством.

С целью ограничения доступа к интернет-информационным ресурсам веб-сайтов «Bastainfo.com», «criminalaz.com», «topxeber.az» и «fia.az», а также принятия соответствующих мер в отношении этих сайтов, направлено обращение в Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики».