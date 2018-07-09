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В связи с покушением на главу ИВ Гянджи задержаны 12 человек

Избрана мера пресечения в виде ареста в отношении 12 человек в связи с покушением на главу ИВ Гянджи.

Как сообщили АПА в МВД, помимо Юниса Сафарова, совершившего теракт против главы ИВ, задержаны еще 11 человек.

Задержаны следующие лица:

Зейналов Фирудин Этибар оглу – 1982 г.р., Тертерский район

Залов Джафар Мурсал оглу – 1977 г.р., город Гянджа

Азизов Махир Азиз оглу – 1986 г.р., город Евлах

Алиев Мураз Матлаб оглу – 1989 г.р., город Гянджа

Абдуллаев Гамлет Рамиз оглу – 1978 г.р., город Гянджа

Алекберов Фикрет Балагардаш оглу – 1979 г.р., город Баку

Гасанов Рауф Ровшан оглу – 1983 г.р., город Гянджа

Пашаев Рамиль Фамиль оглу – 1980 г.р., город Гянджа

Салахов Джейхун Исраил оглу – 1972 г.р., город Гянджа

Мустафаев Расим Хафиз оглу – 1980 г.р., город Гянджа

Захидов Эльмир Савадхан оглу – 1996 г.р., Нефтчалинский район


Опубликовано:9 Июль, 2018  19:44, ]]>Печать]]>
 
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