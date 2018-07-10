Эрдоган назвал новых министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник на пресс-конференции в президентском дворце в Анкаре состав нового правительства.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, первым в истории страны вице-президентом назначен Фуат Октай, в эпоху парламентской республики этой должности не существовало.

Свои посты в составе нового правительства сохранили глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Главой министерства национальной обороны стал Хулуси Акар, который ранее занимал должность главы Генштаба ВС Турции. Занимавший ранее пост первого заместителя министра энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез теперь возглавил это ведомство.

Эрдоган пообещал, что новый состав правительства будет работать на благо турецкого народа.