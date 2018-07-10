Помпео: США не уйдут из Афганистана

Стратегия США в Южной Азии успешно реализуется, и Соединенные Штаты не намерены выводить войска из Афганистана.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе своего выступления в Кабуле американский госсекретарь Майк Помпео.

«Наша стратегия послала четкий сигнал «Талибану»: не стоит ожидать, что мы уйдем.

И мы уже начинаем видеть результаты и на поле битвы, где военные действия «Талибана» замедляются и перерастают в движения по направлению к миру», - сказал Помпео, текст выступления которого распространил госдеп.