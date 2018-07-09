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Новости » Ислам в вопросах

Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом?

Читатель спрашивает: Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом?

Одним из важных нравственных и социальных указаний Ислама является поддерживание близких связей с родственниками (силейи-рахим). Прерывать отношения с родственниками без уважительных причин – грех. Однако в некоторых случаях это дозволено. Если кто-то из родственников явно грешит, и поддерживание с ним связей будет расценено как оказание ему помощи в грехе или же соучастие в нем, то, прервать отношения с таким родственником дозволено. Но до этого обязательно следует увещевать его, постараться, чтобы отказался от греха. А если эти увещевания не помогут, то можно ограничить связи или же полностью прервать отношения.


Опубликовано:10 Июль, 2018  11:39, ]]>Печать]]>
 
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