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ООН решительно осуждает убийство детей на войнах

Совет Безопасности ООН принял в понедельник всеми голосами резолюцию №2427, призывающую к защите детей во время вооруженных конфликтов, предложенную председателем Совета в июле - Швецией.

Об этом İslam.az передает со ссылкой на РИА Новости.

«Совбез решительно осуждает все нарушения применимых норм международного права, связанные с вербовкой и использованием детей сторонами в вооруженном конфликте, а также с их повторной вербовкой, убийством и калечением, изнасилованиями, похищениями, нападениями на школы и больницы и воспрепятствованием сторонами в вооруженном конфликте гуманитарному доступу», - говорится, в частности, в резолюции.

Резолюция также призывает государства и саму ООН обеспечить «комплексный учет вопросов защиты детей в контексте всех соответствующих мероприятий, осуществляемых в условиях предотвращения конфликтов, в ситуациях конфликтов и в постконфликтных ситуациях».

Кроме того, Совбез в резолюции «признает, что серьезные ущемления и нарушения прав человека или нарушения норм международного права, в том числе в отношении детей, могут быть заблаговременным сигналом, предупреждающим о возможном сползании к конфликту или эскалации конфликта, а также одним из проявлений его последствий».

Спецпредставитель генсека ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба заявила в ходе заседания, что участники процесса защиты детей, благодаря этой резолюции «получают политическую поддержку для взаимодействия со сторонами конфликта на ранних этапах и это историческая веха, которая приведет к тому, что нарушения прав детей останутся в прошлом».

Она напомнила, что в 2017 году более 10 тысяч детей погибли или остались искалеченными в ходе вооруженных конфликтов, а более 8 тысяч были завербованы в боевики или использованы как бойцы.


Опубликовано:10 Июль, 2018  12:05, ]]>Печать]]>
 
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