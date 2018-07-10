Мубариз Гурбанлы: «Желающие вызвать противостояние в стране используют религию»

«Спланированный в Гяндже теракт был совершен якобы по религиозным мотивам. Целью организовавших это покушение была попытка дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Азербайджане».

Как сообщает İslam.azсо ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. Он заявил, что желающие вызвать противостояние в стране используют для этого религию.

Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан – сильное государство, и оно не допустит, чтобы такого рода провокации достигали своей цели: «Произошедшее в Гяндже не имеет отношения к религии. Правоохранительные органы проводят расследование этого покушения, есть задержанные, и в ближайшее время стоящие за этим терактом внутренние и внешние силы будут разоблачены, имена их станут известны общественности. Что касается поддерживающих это покушение лиц, то эти люди, сидя в Армении, ведут антиазербайджанскую пропаганду. Тогда все становится ясно. Это террор против нашей страны».