НАТО создает дивизию в Прибалтике

На территории латвийской военной базы Адажи будет создан штаб мультинациональной натовской дивизии «Север».

Как передает İslam.az со ссылкой на Sputnik Эстония, в ее состав войдут военнослужащие из Эстонии, Дании и Латвии.

Задачами штаба «Север» будут планирование обороны, организация и проведение военных учений и действий для улучшения взаимодействия Вооруженных сил Эстонии, Дании и Латвии в совместном выполнении оборонных задач.

Штаб станет частью общей командной сети НАТО, отвечающей за оборону в Балтийском регионе.

Служебные обязанности в штабе дивизии будут выполнять офицеры из Эстонии, Дании и Латвии.

В дальнейшем размер штаб-квартиры может быть увеличен. Латвия будет предоставлять офицерам и административным сотрудникам штаб-квартиры всю необходимую инфраструктуру базы Адажи.

Как отмечает Sputnik, обращает на себя внимание фактическое совпадение названия новой мультинациональной натовской дивизии «Север» с печально известной дивизией СС «Норд», созданной почти 78 лет назад в июне 1940 года и действовавшей на севере Европы против советских войск.