Названо число уехавших воевать в Сирию азербайджанцев

В зону конфликта в Сирии отправилось более тысячи азербайджанцев.

Как передает İslam.az со ссылкой на АПА, об этом сказал завотделом Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Суад Махмудов.

С.Махмудов отметил, что число граждан Азербайджана, уехавших в Афганистан и Пакистан, составило около 300, а уехавших в Сирию было более 1000 человек:

«Почему это произошло? Естественно, благодаря рекламе. На эти процессы оказал влияние механизм искусственной пропаганды, проводимой в СМИ, сайтах и соцсетях, контролируемых экстремистами. Почему столько людей принимают участие в событиях в Сирии? Потому что пропаганде этих событий придавалось большое значение, на нее было выделено много средств.

Естественно, что СГБ серьезно контролирует эти процессы и предпринимает меры для их пресечения. Благодаря этому в Азербайджане предотвращается религиозный радикализм».