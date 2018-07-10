Президент Турции прибыл в Азербайджан

Начался визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на «haberler.com», президента Турции в международном аэропорту Гейдар Алиев встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и другие официальные лица.

Визит в Азербайджан - это первый зарубежный визит Р.Т.Эрдогана после победы на проведенных 24 июня президентских выборах.

Отметим, в рамках визита президент Турции посетит в Баку Аллею шехидов и Мемориал турецким шехидам. Между Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется встреча один на один, а затем в расширенном составе. По итогам встреч будет проведена пресс-конференция глав государств.

После завершения визита в Азербайджан Р.Т.Эрдоган отправится в Турецкую Республику Северного Кипра.