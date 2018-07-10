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Израиль закрыл жизненно важный для палестинцев КПП

Палестинское движение ХАМАС решительно осудило решение властей Израиля закрыть контрольно-пропускной пункт Карам Абу Салем, являвшийся базовым транзитным маршрутом в Газу для товаров первой необходимости.

Руководство ХАМАС охарактеризовало принятое вчера решение израильских властей как преступление против народа Газы, а также осудило молчание международного сообщества по поводу блокады анклава, сообщает Al Jazeera.

Израиль утверждает, что КПП Карам Абу Салем был закрыт в качестве реакции на «поджоги израильских земель палестинцами».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение было принято по согласованию с министром обороны.

Теперь через КПП в Газу смогут поступать только предметы гуманитарного характера, такие как растительное масло и мука, тогда как другие необходимые товары через данную границу уже не пропустят – речь идет, в частности, об одежде и строительных материалах.

Также закрытие КПП наносит урон экспорту Газы, который хотя бы как-то поддерживал полуразрушенную экономику анклава.

«Мы экспортировали разнообразные вещи, начиная с рыбы и овощей и заканчивая одеждой и древесиной», - пояснили в ХАМАС. От 40 до 50 грузовиков с товарами, произведенными в Газе, каждый день выезжали отсюда через ныне закрытый КПП.


Опубликовано:10 Июль, 2018  15:36, ]]>Печать]]>
 
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