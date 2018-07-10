Мусульманам запретили молиться в Тадж-Махале

Верховный суд Индии принял решение, огорчившее мусульманскую общину страны, сообщает The News.

Согласно постановлению верховного суда, отныне мусульманам будет запрещено совершать коллективный намаз в мечети комплекса Тадж-Махал. Судьи мотивировали свое постановление необходимостью сохранить культурную идентичность одного из чудес света и избавить его от религиозной принадлежности.

24 января этого года администрация округа, в котором расположен знаменитый памятник архитектуры, запретило совершение намаза в Тадж-Махале кому-либо, кроме жителей того же округа, имеющих при себе паспорта. По пятницам в мечети мавзолея местные мусульмане собирались на джума-намаз.

В дальнейшем в верховный суд поступил иск, оспаривающий решение властей округа. В частности, кто-то выразил негодование по поводу того, что «чужаки, выходцы из Бангладеш» молятся в Тадж-Махале.

В результате судебного постановления мусульманские богослужения в Тадж-Махале будут прекращены.