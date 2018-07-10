ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
Мечты некоторых сбылись: заявление о событиях в Гяндже Мечты некоторых сбылись: заявление о событиях в Гяндже
Как должен поступить человек, не выполнивший вечерние намазы до полуночи? Как должен поступить человек, не выполнивший вечерние намазы до полуночи?
Что в Исламе говорится об ангеле Исрафиле? Что в Исламе говорится об ангеле Исрафиле?
Несут ли дети ответственность за грехи родителей? Несут ли дети ответственность за грехи родителей?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Точка зрения

При пресечении беспорядков в Гяндже погибли двое полицейских

10 июля около 20 часов вечера группа лиц (около 150-200 человек), являющихся  сторонниками радикального религиозного течения, пыталась грубо нарушить порядок на площади перед зданием ИВ г.Гянджа.

Как передает АПА со ссылкой на заявление МВД, участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колющих-режущих предметов.

В результате решительных мер полиции их противоправные действия были пресечены, 40 лиц были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, другие разбежались.

Благодаря оперативным мерам порядок в центре города был полностью восстановлен примерно за 30 минут.

«С сожалением отмечаем, что при пресечении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, стали шехидами двое офицеров полиции  - замначальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3 и 228.4 УК АР.

Проводятся необходимые следственные меры и оперативно-розыскные действия по привлечению к ответственности всех участников и организаторов преступления.

О ходе мер общественности будет представлена дополнительная информация.


Опубликовано:10 Июль, 2018  23:16, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Июль, 2018
Названо число уехавших воевать в Сирию азербайджанцев
9 Июль, 2018
Эрдоган принял присягу президента Турции
6 Июль, 2018
Мечты некоторых сбылись: заявление о событиях в Гяндже
6 Июль, 2018
В Саудовской Аравии – новые аресты по делу о коррупции
4 Июль, 2018
Произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
10 Июль, 2018

При пресечении беспорядков в Гяндже погибли двое офицеров полиции
10 Июль, 2018
Трамп назвал Путина своим соперником
10 Июль, 2018
Мусульманам запретили молиться в Тадж-Махале
10 Июль, 2018
Израиль закрыл жизненно важный для палестинцев КПП
10 Июль, 2018
Президент Турции прибыл в Азербайджан
10 Июль, 2018

Названо число уехавших воевать в Сирию азербайджанцев
10 Июль, 2018
Еще одна уступка саудовским женщинам
10 Июль, 2018
НАТО создает дивизию в Прибалтике
10 Июль, 2018

Мубариз Гурбанлы: «Желающие вызвать противостояние в стране используют религию»
10 Июль, 2018
ООН решительно осуждает убийство детей на войнах
10 Июль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 81 раз
10 Июль, 2018

Можно ли прервать отношения с родственником-грешником, и не будет ли это считаться грехом? Ислам в вопросах
10 Июль, 2018

Помпео: США не уйдут из Афганистана
10 Июль, 2018
Эрдоган назвал новых министров
9 Июль, 2018

В связи с покушением на главу ИВ Гянджи задержаны 12 человек
9 Июль, 2018

Эрдоган принял присягу президента Турции
9 Июль, 2018

Возбуждено уголовное дело в связи с провокационными призывами в соцсетях
9 Июль, 2018

Президент Филиппин шокировал верующих заявлением о Боге
9 Июль, 2018

В Саудовской Аравии будут штрафовать за недоеденные блюда
9 Июль, 2018
Купюры с портретом Эрдогана выпустили в Турции
9 Июль, 2018

Иран вывезет из Германии €300 млн наличными
9 Июль, 2018
В Афганистане за сутки ликвидировали 40 боевиков
9 Июль, 2018

Имам Али (а): "Если уверен в дружбе собрата по вере, то..."
9 Июль, 2018
Внесены изменения в сроки Хаджа азербайджанцев
9 Июль, 2018
Сирийские ПВО подбили израильский самолет
9 Июль, 2018

Крушение поезда в Турции: десятки погибших
9 Июль, 2018

Можно ли поклясться чьей-то жизнью? Ислам в вопросах
9 Июль, 2018
Дамаск заявил о возможном ударе Израиля по авиабазе "Тифор"
9 Июль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 96 раз
8 Июль, 2018

Нынешней ночью исполняется годовщина шахады имама Джафара Садига (а)
7 Июль, 2018
По Саудовской Аравии выпущена баллистическая ракета
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com