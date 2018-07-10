При пресечении беспорядков в Гяндже погибли двое полицейских

10 июля около 20 часов вечера группа лиц (около 150-200 человек), являющихся сторонниками радикального религиозного течения, пыталась грубо нарушить порядок на площади перед зданием ИВ г.Гянджа.

Как передает АПА со ссылкой на заявление МВД, участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колющих-режущих предметов.

В результате решительных мер полиции их противоправные действия были пресечены, 40 лиц были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, другие разбежались.

Благодаря оперативным мерам порядок в центре города был полностью восстановлен примерно за 30 минут.

«С сожалением отмечаем, что при пресечении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, стали шехидами двое офицеров полиции - замначальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3 и 228.4 УК АР.

Проводятся необходимые следственные меры и оперативно-розыскные действия по привлечению к ответственности всех участников и организаторов преступления.

О ходе мер общественности будет представлена дополнительная информация.