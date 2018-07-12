Нетаньяху дал Путину гарантии по поводу Сирии

В среду президент России Владимир Путин встретился в Москве с израильским премьером Биньямином Нетаньяху для обсуждения палестино-израильского урегулирования и ситуации в Сирии.

Как передает Islam.az со ссылкой на Reuters, Нетаньяху заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Израиль не оспаривает власть Башара Асада в Сирии.

Нетаньяху сказал, что его страна хочет только убрать из Сирии иранские силы.

Он попросил Россию содействовать выводу сил Ирана.

При этом Нетаньяху заявил, что Израиль «не будет предпринимать никаких действий против режима Асада».