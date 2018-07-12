Страны НАТО взывают к Ирану

Страны НАТО согласовали в итоговом коммюнике саммита общие формулировки по иранской ядерной программе, в которых содержится призыв к Тегерану продолжить полномерное сотрудничество с МАГАТЭ.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее США вышли из иранской ядерной сделки, но в ней остались европейские страны, союзники Вашингтона по альянсу.

«Мы твердо намерены на постоянной основе обеспечивать, чтобы ядерная программа Ирана продолжала носить мирный характер, в соответствии с его международными обязанностями и обязательствами никогда не стремиться разрабатывать или приобретать ядерное оружие», - говорится в сообщении.

«Мы подчеркиваем важность для Ирана продолжить полномерное и своевременное сотрудничество с МАГАТЭ», - отмечается в нем.

В заявлении выражена обеспокоенность «участившимися ракетными испытаниями, проводимыми Ираном, радиусом действия и точностью наведения его баллистических ракет и дестабилизирующими действиями Ирана в широком регионе Ближнего Востока».

«Мы осуждаем любую финансовую поддержку терроризма, в том числе поддержку Ирана различным вооруженным негосударственным субъектам.

Мы также призываем Иран сыграть конструктивную роль, внося вклад в борьбу с терроризмом, и достичь политического решения, примирения и установления мира в регионе», - говорится в документе.