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Новости » Ислам в вопросах

Что могут сделать близкие для облегчения участи умершего человека и прощения его грехов?

Читатель спрашивает: Что могут сделать близкие для облегчения участи умершего человека и прощения его грехов?

Несмотря на то, что со смертью человека закрывается книга деяний человека, все же ему можно помочь благими деяниями близких людей, благость которых буден дарована усопшему. Эти благие деяния могут быть как религиозного, так и социального толка. Например, выполнение намаза вахшат в ночь погребения, соблюдение пропущенных им постов, чтение Корана и одаривание благостью покойного и т.д. С этой точки зрения полезно также раздача милостыни, строительство полезного объекта (например, моста, больницы, мечети), высаживание деревьев и т.п.


Опубликовано:12 Июль, 2018  11:31, ]]>Печать]]>
 
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