В Турции отменят режим чрезвычайного положение 17 июля

Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Турции будет отменен 17 июля, пишут в четверг турецкие СМИ. Сообщается, что после отмены чрезвычайного положения в стране будет принят новый закон о борьбе с терроризмом.

Ожидается, что на днях парламент Турции обсудит законопроект о борьбе с терроризмом.

Отметим, что ранее сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции должно быть отменено 19 июля текущего года.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на досрочных президентских выборах.

«Режим ЧП является мерой, направленной на устранение террористической угрозы. После выборов 24 июня, в случае продления наших полномочий, мы в первую очередь рассмотрим вопрос о снятии режима ЧП», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.