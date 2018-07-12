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В Турции отменят режим чрезвычайного положение 17 июля

Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Турции будет отменен 17 июля, пишут в четверг турецкие СМИ. Сообщается, что после отмены чрезвычайного положения в стране будет принят новый закон о борьбе с терроризмом.

Ожидается, что на днях парламент Турции обсудит законопроект о борьбе с терроризмом.

Отметим, что ранее сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции должно быть отменено 19 июля текущего года.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на досрочных президентских выборах.

«Режим ЧП является мерой, направленной на устранение террористической угрозы. После выборов 24 июня, в случае продления наших полномочий, мы в первую очередь рассмотрим вопрос о снятии режима ЧП», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.


Опубликовано:12 Июль, 2018  14:08, ]]>Печать]]>
 
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