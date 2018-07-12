В Уфе запретили обряд жертвоприношения на Курбан-байрам

Власти Башкортостана запретили проводить обряд жертвоприношения в Курбан-байрам в столице республики, Уфе.

Сообщается, что, если ранее обряды эти проводились на территории крупнейших городских мечетей, то теперь мусульмане будут вынуждены выезжать за город, в поселок Зинино.

Именно здесь оборудуют специальную площадку, где баранов будут резать в соответствии со всеми требованиями ислама.

Сделано это было по требованию республиканского Управления ветеринарии.

Как отметили в мэрии Уфы, в дни празднования Курбан-байрам из Уфы в поселок Зинино будет увеличено количество пассажирских маршрутов.

Напомним, в этом году Курбан-байрам будет отмечаться с 21 по 23 августа.