В связи с гянджинскими событиями арестованы 9 человек

Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности распространили совместное заявление.

Как сообщает Islam.az, в информации говорится, что сегодня, 12 июля генеральный прокурор Азербайджана, советник юстиции 1 степени Закир Гаралов, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев отправились в Гянджу, где провели расширенное совещание с руководством и членами следственно-оперативной группы, созданной в связи с произошедшими событиями.

Было доложено о задержании и аресте 9 человек, участвовавших в том кровавом преступлении. Руководители госструктур дали дополнительные поручения в связи интенсивным ведением следственных мероприятий по поимке и задержанию других участников преступления.

После совещания генпрокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел Рамиль Усубов и начальник и Службы государственной безопасности Мадат Гулиев приняли участие в поминальной церемонии по полковнику полиции Ильгару Балакишиеву и полковнику-лейтенанту Самеду Аббасову, которые погибли во время предотвращения грубого нарушения общественного порядка в Гяндже со стороны радикальных религиозных лиц 10 июля. По поручению президента Азербайджана они выразили соболезнование семьям и близким сотрудников полиции.