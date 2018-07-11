Обезврежен один из убивших офицеров полиции в Гяндже

Обезврежен Рашад Мамедали оглу Беюккишиев, который находился в розыске за убийство офицеров полиции высокого ранга в Гяндже.

Как сообщает İslam.az со сылкой на официальную совместную информацию Генпрокуратуры, МВД и СГБ, Р. Беюккишиев был обезврежен ночью 13 июля в результате оперативных мер, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов. Он оказал им вооруженное сопротивление, в результате чего был убит.

Отметим, в совместной информации, распространенной Генпрокуратурой, МВД и СГБ, было отмечено, что Рашад Мамедали оглу Беюккишиев 1988 года рождения ранее имел судимость за умышленное убийство и разбой.

Р. Беюккишиев отбывал срок за убийство родной матери. Преступление было совершено в 2007 году.

После выхода на свободу он отправился в Россию. Но и там спустя 9 месяцев он был заключен под арест за разбой. Согласно ст.161.2 (разбой) УК РФ 14.07.2015 г. его приговорили к 1 году и 6 месяцам.

Другой человек, убивший офицера полиции в Гяндже – Фаррух Хагани оглу Гасымов был сдан полиции несколько дней назад.