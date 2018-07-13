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Заявление адвоката: Аднан Октар - шизофреник

В Турции продолжаются допросы в связи с задержанным Аднаном Октаром и 235 его мюридами (последователями). В отношении него выдвинуто обвинение в домагательстве к 15 детям.

Как передает Islam.az со ссылкой на турецкие СМИ, в документе, предъявленном  адвокатом Октара как «причина ненаказуемости» его подзащитного, говорится о ненормальном психологическом состоянии последнего.

Поэтому Аднан должен будет пройти медицинское обследование. По словам адвоката Атанура Демира, Октар страдает шизофренией. Он сообщил, что его подзащитный по этой  причине проходил лечение в больнице Бакыркей в течение 10 месяцев.

В настоящее время Аднан Октар содержится в стамбульском управлении полиции для проведения допросов.

Отметим, что против Октара и 235 его мюридов выдвинуто обвинение по статьям о домогательстве к детям, угрозах и шантаже.


Опубликовано:13 Июль, 2018  11:34, ]]>Печать]]>
 
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