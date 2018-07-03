ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Мечты некоторых сбылись: заявление о событиях в Гяндже Мечты некоторых сбылись: заявление о событиях в Гяндже
Что в Исламе говорится об ангеле Исрафиле? Что в Исламе говорится об ангеле Исрафиле?
Гаджи Шахин Гасанлы: «Грех прикрывать это религией» Гаджи Шахин Гасанлы: «Грех прикрывать это религией»
Что могут сделать близкие для облегчения участи умершего человека и прощения его грехов? Что могут сделать близкие для облегчения участи умершего человека и прощения его грехов?
Названо число уехавших воевать в Сирию азербайджанцев Названо число уехавших воевать в Сирию азербайджанцев

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости

Сторонников Гюлена из Азербайджана и Украины доставили в Турцию

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) доставили из Азербайджана и Украины двух главарей террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Как передает Islam.az со ссылкой на Анадолу, в Турцию доставлены «казначей» течения Гюлена по Азербайджану и «имам» сторонников Гюлена по турецкой провинции Мерсин.

По полученным данным, Иса Оздемир (задержан в Азербайджане) и Салих Зеки Игит (задержан в Украине) доставлены 12 июля в Стамбул.

Исе Оздемиру и Салиху Зеки Игиту предъявлено обвинение в причастности к террористической организации.

Оздемир в 1997 году окончил Бакинский государственный университет. Определенный период являлся «ответственным» за структуры FETÖ в Азербайджане.

Основал строительную компанию Avro 2000 и считался «казначеем» течения Гюлена по Азербайджану.

В то же время Салих Зеки Игит собирал от имени FETÖ дань с предпринимателей в турецкой провинции Мерсин.

Все собранные средства он направлял за границу - в американский штат Пенсильвания, где ныне находится главарь преступной организации Фетуллах Гюлен.

Часть средств Игит направлял на финансирование школ террористического течения в странах Африки.

Бежал в Украину после провала попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.


Опубликовано:13 Июль, 2018  11:51, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Июль, 2018
ВВС Турции уничтожили 300 террористов на севере Ирака
25 Май, 2018
В Киеве презентуют перевод Корана на украинский язык
4 Май, 2018
США заявили Турции о несовместимости российских С-400 с вооружением НАТО
2 Май, 2018
При нападении на мечеть в Нигерии погибли свыше 20 человек
25 Апрель, 2018
В Турции задержаны 14 членов террористической организации

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
13 Июль, 2018

Советник Хаменеи: Иран не видит необходимости в переговорах с США
13 Июль, 2018

Сторонников Гюлена из Азербайджана и Украины доставили в Турцию
13 Июль, 2018

Заявление адвоката: Аднан Октар - шизофреник
13 Июль, 2018

Если человек, ошибившись, выполнит до намаза зохр намаз аср, то достаточно ли за ним выполнить намаз зохр? Ислам в вопросах
13 Июль, 2018

Обезврежен один из убивших офицеров полиции в Гяндже
13 Июль, 2018
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана из минометов
12 Июль, 2018

В связи с гянджинскими событиями арестованы 9 человек
12 Июль, 2018
В Уфе запретили обряд жертвоприношения на Курбан-байрам
12 Июль, 2018
Трамп отменил все двусторонние встречи в Брюсселе
12 Июль, 2018

В Турции отменят режим чрезвычайного положение 17 июля
12 Июль, 2018
В Афганистане погибли более 30 военнослужащих в результате нападения талибов
12 Июль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 101 раз
12 Июль, 2018

Что могут сделать близкие для облегчения участи умершего человека и прощения его грехов? Ислам в вопросах
12 Июль, 2018
Страны НАТО взывают к Ирану
12 Июль, 2018
Нетаньяху дал Путину гарантии по поводу Сирии
11 Июль, 2018

Задержан подозреваемый в убийстве одного из офицеров полиции в Гяндже
11 Июль, 2018
В Казахстане обеспокоены активизацией сатанистов
11 Июль, 2018

Делегация США посетит Турцию, чтобы обсудить вопрос о выдаче Гюлена
11 Июль, 2018

Гаджи Шахин Гасанлы: «Грех прикрывать это религией»
11 Июль, 2018
В Гяндже состоялись похороны погибших офицеров полиции
11 Июль, 2018

Азербайджан и Израиль начнут совместное производство новых видов БПЛА
11 Июль, 2018
Взрыв в Пакистане: десятки жертв
11 Июль, 2018

Трамп: страны НАТО должны платить США
11 Июль, 2018
Блокированным в Сирии 270 журналистам угрожает смерть
11 Июль, 2018
Нетаньяху допрашивали несколько часов
11 Июль, 2018

Какую сумму дозволено добавлять к себестоимости продукции при торговле? Ислам в вопросах
11 Июль, 2018

Установлены личности подозреваемых в убийстве офицеров полиции в Гяндже
11 Июль, 2018

В Турции задержали проповедника Аднана Октара вместе с 235 последователями
10 Июль, 2018

При пресечении беспорядков в Гяндже погибли двое офицеров полиции
10 Июль, 2018
Трамп назвал Путина своим соперником
10 Июль, 2018
Мусульманам запретили молиться в Тадж-Махале
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com