Советник Хаменеи: Иран не видит необходимости в переговорах с США

Иран не видит необходимости в проведении переговоров с США, которые нарушают резолюции и международные договоренности.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас нет оснований для проведения переговоров. С человеком, которому нельзя доверять, как можно проводить переговоры", — сказал он, отметив, что американские власти нарушили международные договоренности, в том числе по ядерной сделке.