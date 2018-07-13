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Новости » Точка зрения

Преступники не смогут добиться своих коварных целей - Президент Азербайджана

«Преступления в Гяндже, совершенные 3 и 10 июля, являются преступлениями против государственности».

Как сообщает İslam.az, об этом на заседании с участием руководителей правоохранительных органов сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что два сотрудника полиции погибли, глава исполнительной власти Гянджи был ранен: «Эта группа преступников намеревалась нарушить стабильность в Азербайджане. Эти кровавые теракты были совершены с целью запугать общество. Эти теракты были совершены под прикрытием религиозных лозунгов, что само по себе является самым большим преступлением против Ислама. Ислам – религия мира и милосердия. Азербайджан одна из стран, больше всех пропагандирующая исламскую культуру в мире. Прошлый год в Азербайджане был объявлен годом исламской солидарности».

Президент отметил, что в Азербайджане за государственный счет восстанавливаются исторические, религиозные памятники. По его словам, эти преступники не мусульмане: «Эти преступления не останутся без ответа. Преступники и те, кто стоят за ними, не смогут добиться своих коварных целей. Весь азербайджанский народ однозначно осудил это кровавое преступление, и выразил ненависть к его организаторам. В свою очередь азербайджанское государство также достойно выполняет свои обязанности. Преступная группа обезврежена. Все участники этого преступления будут привлечены к ответственности. Такая задача поставлена перед правоохранительными органами».


Опубликовано:13 Июль, 2018  14:50, ]]>Печать]]>
 
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