Число погибших при взрывах на митингах в Пакистане достигло 132

Число жертв терактов в городах Мастунг и Банну в Пакистане достигло 132 человек, более 230 ранены, сообщает İslam.az со ссылкой на Anadolu.

Напомним, взрывы произошли в ходе предвыборных митингов.

Согласно информации, при взрыве в городе Мастунг (провинция Белуджистан) погиб кандидат в депутаты от Национальной партии Белуджистана (Авами) Навабзаде Сирадж Раисани.

Ответственность за теракт в Мастунге взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Другое нападение совершено на митинге в городе Банну на севере страны, который организовал экс-министр и один из лидеров Партии исламских общин (JUI-F) Экрем Хан Дуррани. В результате взрыва, произошедшего в утренние часы, погибли 4 человека из конвоя Дуррани, еще 32 получили ранения. Сам Дуррани не пострадал.