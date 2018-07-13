Читатель спрашивает: Почему, глядя на Луну, произносят салават?

Луна является объектом чуда «шаггуль-гамар» – одного из самых известных чудес Пророка (с). В свое время язычники Мекки для доказательства пророчества потребовали у Его Светлости (c), чтобы Луна не небе разделилась на две части. После молитвы пророк поднял указательный палец, и Аллах разделил Луну на две части.

О том, в какой форме произошло это чудо, имеются различные мнения. По мнению некоторых, по воле Аллаха в Мекке перед язычниками Луна предстала в раздвоенном виде, а потом вернулась в прежнее обличье. Мусульмане, в память об этом чуде, смотря на Луну, произносят Салават в честь пророка. Также в религиозных источниках лик пророка, считаясь признаком красоты, сравнивается с 14-ти дневной Луной (бадр). Мусульмане, смотря на Луну, вспоминают лик Пророка и произносят салават в его честь.