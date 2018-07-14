Саудовский кронпринц выступит в Кнессете

Приближенный к королевской семье Саудовской Аравии известный публицист Дахама аль-Анзи в своей статье для Khaledj Times утверждает, что член Кнессета Йосси Йоон («Объединенный сионистский список») предложил наследному Саудовскому принцу Мухаммеду Бин Салману посетить израильский парламент.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на Jewishnews.

Аль-Анзи сообщает о том, что Бин Салман мог бы в значительной мере помочь миротворческому процессу на Ближнем Востоке и приблизить мир между арабами и израильтянами.

Саудовский журналист привел в своей статье в пример египетского президента Анвара Садата.

Напомним, за улучшение отношений между Израилем и Египтом исламские фундаменталисты из группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад» организовали успешное покушение на Садата 6 октября 1981 года.

Дахама аль-Анзи уверен, что несмотря на все угрозы, наследник саудовской короны примет предложение Йосси Йоона и выступит в Кнессете.

Также в своей статье он делает акцент на том, что у Саудовской Аравии и Израиля общие враги — Иран и агрессивная Турция.