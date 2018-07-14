Арестованы экс-премьер Пакистана и его дочь

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Наваз были арестованы в аэропорту Лахора представителями Национального антикоррупционного бюро и посажены в самолет до Исламабада.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на телеканал Geo.tv.

Экс-глава кабмина и его дочь были задержаны сразу после того, как их самолет приземлился в аэропорту столицы Пенджаба, после чего представители правоохранительных органов изъяли у них паспорта и пересадили на спецрейс до Исламабада.

Наваз и Марьям Шарифы вынужденно находились в Лондоне с 15 июня.

Их пребывание в Британии было обусловлено тяжелым состоянием здоровья жены бывшего главы правительства Пакистана Кульсум Наваз, страдающей от рака.