Bзят в плен армянский диверсант

Утром 15-го июля разведывательно-диверсионная группа Армении совершила попытку пересечь линию соприкосновения войск на участке Газахского района азербайджано-армянской государственной границы.

Как передает Islam.az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии попытка противника совершить провокацию была пресечена. Один из членов диверсионной группы, понесшей потери и вынужденной отступить, был взят в плен.

Взятый в плен армянский диверсант назвался Кареном Казаряном 1984-го года рождения.

В ходе пресечения провокации Азербайджанская Армия потери не понесла.