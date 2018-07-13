В Сумгайыте задержаны 18 активистов радикальной оппозиции и религиозных групп

Как сообщили в правоохранительных органах АПА, сегодня в результате операции правоохранительных органов в Сумгайыте были задержаны 18 активистов радикальных религиозных групп и поддерживающих их сторонников радикальной оппозиции.

Задержанные, управляемые в основном из-за рубежа, планировали повторить в Сумгайыте гянджинские события, нарушить общественно-политическую стабильность в городе путем создания беспорядков и противостояния.

Информация об их деятельности была детально проанализирована, определенными мерами были выявлены связи радикалов, раскрыты их планы, после чего было принято решение о задержании.

Операция в настоящее время продолжается.

Напомним, что президент Ильхам Алиев на совещании с участием руководителей правоохранительных органов заявил, что каждый причастный к событиям в Гяндже будет привлечен к ответственности.