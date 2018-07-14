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Тохид Ибрагимбейли создал вооруженный отряд «Хусейниййун» из числа обучающихся в Иране студентов

Как передает АПА, установлено, что Тохид Ибрагимбейли уделял особое внимание студентам из Азербайджана, получающих религиозное образование в Иране. Как сообщалось ранее, именно Т.Ибрагимбейли организовал отправку в Сирию для военной подготовки и участия в боях Юниса Сафарова, совершившего покушение на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Т.Ибрагимбейли в конце 2015-начале 2016 гг. выразил намерение сформировать из числа обучающихся в Гуме и Мешхеде 14 азербайджанских студентов вооруженный отряд «Хусейниййун» («Хуссейнисты») для борьбы с ИГ на территории Сирии.

Т.Ибрагимбейли сначала собрал 14 студентов в принадлежащий некоему Искандеру Гусейнову переводческий центр «Нур» в городе Гум. Проинструктировав студентов,  Т.Ибрагимбейли на следующий день отвез их в расположение воинской части, дислоцированной недалеко от сирийской столицы Дамаск. Уже будучи в Дамаске, Т.Ибрагимбейли объявил, что азербайджанских студентов будут готовить не только для  борьбы с ИГ, но и для вооруженного конфликта в Азербайджане. После 25 дней военной подготовки, отряд был поделен на группы из 4-5 человек, сам Т.Ибрагимбейли  в составе одной из групп отправился в сирийский населенный пункт Тедемор. Через 20 дней группа Т.Ибрагимбейли возвратилась в иранский Мешхед. Спустя некоторое время по предложению Т.Ибрагимбейли, группа вновь отправилась в Сирию. Один из членов группы студент Эльмир Захидов, отказавшись от военных учений, через 10 дней возвратился в Мешхед. За отказ от учений он столкнулся с давлением со стороны руководства Хойского медресе, где он обучался, также подвергся оскорблениям со стороны Т.Ибрагимбейли. В итоге, Э.Захидов, прервав обучение, в июне 2018 года вернулся в Азербайджан. Остальные студенты продолжили военную тренировку в Сирии.

Как ранее АПА удалось выяснить от источников в правоохранительных органах,  Юнис Сафаров, совершивший покушение на жизнь главы исполнительной власти города Гянджы, ранее был отправлен на территорию Сирии неким Тохидом Ибрагимбейли, который в настоящее время проживает в Иране. Тохид Ибрагимбейли  регулярно озвучивает радикальные призывы против Азербайджана, еще в январе 2017 года он призывал к убийству главы Гянджы Эльмара Велиева на сайте радикальных шиитов «nur-az.com».

Было установлено, что с 2013 по 2016 год Тохид Ибрагимбейли собирал в иранском городе Гум ряд граждан Азербайджанской Республики с целью их дальнейшей переправки в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. За участие в боевых действиях эти лица получали материальное вознаграждение.

Установлено, что близкие родственники Тохида Ибрагимбейли - Габиб Ибрагимли, Парвиз Мусаев, Эльмир Зиядов, а также некий Талех Геюшов участвовали в тайных сборах, организованных Тохидом Ибрагимбейли в городе Гум, а затем прошли военную подготовку и участвовали в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии вместе с Юнисом Сафаровым. Было установлено, что Талех Геюшов также был одним из активных участников незаконной акции в Гяндже 10 июля этого года.  В связи с этими незаконными действиями 14 июля 2018 года эти лица были задержаны сотрудниками Службы Государственной Безопасности.


Опубликовано:15 Июль, 2018  23:25, ]]>Печать]]>
 
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