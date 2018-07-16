В Нигерии пропали без вести около 70 военнослужащих

Около 70 военнослужащих числятся пропавшими после атаки радикальной группировки «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии.

Как передает İslam.az, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Атака произошла в субботу в районе Бама. Боевики напали на конвой военных, состоявший из не менее восьми грузовых машин.

По словам источника агентства, в результате атаки до 70 военнослужащих, в том числе пять офицеров, числятся пропавшими без вести.

В Нигерии действует радикальная группировка «Боко Харам». Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.