Читатель спрашивает: Что означает слово «халиф»?

В переводе с арабского языка «халиф» означает наместник, замещающий, сменивший кого-либо. В религиозной литературе слово «халиф» используется как наместник Его Светлости Мухаммада (с). Лица, управляющие после кончины Пророка (с) мусульманские земли от его имени, назывались халифами. Их почтенно называли «халифату Расулуллах», то есть халиф Посланника. Земли, подконтрольные халифу, назывались халифатом. В различные исторические периоды халифы жили и правили в Медине, Куфе, Дамаске, Багдаде и Стамбуле.