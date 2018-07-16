Трамп назвал Россию и Евросоюз врагами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Евросоюз, Россию и Китай врагами США.

Как передает Islam.az, своими мыслями он поделился в интервью телеканалу CBS News.

«Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг. Россия - враг в некоторых аспектах. Китай - враг в экономическом плане, однозначно, враг», - сказал он.

При этом Трамп отметил, что «статус врага не значит, что эти страны плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они наши конкуренты. Я уважаю лидеров этих стран, но в плане торговли они воспользовались нами. А страны, которые входят в НАТО, к тому же, не платят по счетам», - сказал глава Белого дома.

Ранее 15 июля Трамп предположил, что президент России Владимир Путин может быть «жестоким человеком». Он добавил, что не знает Путина, но будет хорошо, если они смогут ладить с Россией.