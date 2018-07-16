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Израиль нанес удар по иранским военным

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объекту, расположенному к северу от международного аэропорта Нейраб около сирийского Алеппо, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в армии Асада.

Согласно информации, жители поселков, находящихся вблизи аэропорта, сообщали о серии мощных взрывов.

Предположительно, целью атаки стали склады оружия, принадлежащие иранскому Корпусу стражей исламской революции и ливанской "Хезболлах".

По данным сирийского агентства, в результате атаки был причинен значительный материальный ущерб.

СМИ, связанные с сирийской оппозицией, сообщают, что в районе аэропорта Нейраб были атакованы здания, в которых размещались иранские военные. По данным турецкой Hurriyet со ссылкой на организацияю The Syrian Observatory for Human Rights, в результате авиаудара по объектам на территории аэропорта Нейраб около Алеппо были убиты не менее девяти военнослужащих.

Пресс-служба Армии обороны Израиля данные сообщения пока не комментирует.


Опубликовано:16 Июль, 2018  11:34, ]]>Печать]]>
 
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