Мубариз Гурбанлы: «Совершившие террор в Гяндже были завербованы иностранными кругами»

«Расследование в связи с совершенным в Гяндже террором продолжается».

Как сообщает Islam.az, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. Он заявил, что совершившие террор в Гяндже – радикальные группы, прикрывающиеся религией: «Причина их скрытия за религией заключается в том, что религия – чувствительная тема. В ходе расследования становится известно, что эти люди не очень связаны с религией. Они были завербованы иностранными кругами».

М.Гурбанлы отметил, что исследуются круги, стоящие за этими событиями: «Предварительные данные показывают, что следы этих групп приводят к некоторым зарубежным группам».

По словам председателя Комитета, такие группы есть и в Сумгаите, и в других местах: «Для предотвращения этого сотрудники правоохранительных органов ведут профилактические мероприятия. Основным направлением этого являются мероприятия, реализуемые в Сумгаите. Наше общество едино в этой работе, проявляет позицию государственности, и население Гянджи однозначно поддерживает политику государства, президента Азербайджана».

М.Гурбанлы отметил, что общественно-политическая стабильность в стране полностью восстановлена.